政Whats噏：李家超鄧炳強8號波如常當值　親身視察緊急監援中心

平時即使到咗周末，亦未必每個官員都可以放低工作，反而係隨時候命。今日(9日)仲要適逢天文台發出8號熱帶氣旋警告信號，政務司司長李家超同保安局局長鄧炳強更加係冇得唞，兩位官員聯袂前往保安局啟動嘅緊急事故監察及支援中心(緊急監援中心)，視察一眾當值人員嘅工作，佢哋仲感謝人員秉持專業精神，令到香港安全以及有秩序咁運作。

到咗中午，政務司司長辦公室嘅社交網站上載李家超同鄧炳強喺緊急監援中心嘅照片，見到佢哋喺工作人員陪伴下，認真聆聽人員匯報應對熱帶氣旋「獅子山」嘅最新情況，以至相關嘅落實措施同工作。李家超提到緊急監援中心係喺8號烈風或暴風信號生效時啟動，專責統籌以及監察各部門資源，仲有作出適當嘅行動安排。

李家超提到喺惡劣天氣之下，保障市民平安係最大嘅考慮，佢讚揚各部門當值人員盡忠職守咁密切監察市面嘅情況，並且採取即時同可行嘅措施處理任何緊急事故，保障市民嘅生命同財產。唔單止係咁，佢同時感謝一眾公務員、政府承辦商、公共交通工具營運員工、以至其他機構人員等喺惡劣天氣下，同樣堅守崗位，為市民提供服務，對於佢哋秉持專業精神，令香港安全同有序咁運作表達謝意添。

兩位官員向來多支持者，網民都紛紛喺貼文下留言表示對佢哋嘅支持同感謝，有網民話辛苦晒司長、各位局長以及工作人員，另一位網民就話感謝兩位為城市安全作出努力啊。另有市民就建議面對颱風襲港時，應該加入預測能力以及機制，寧嚴勿鬆，強調冇野重要得過人命財產！