理大研發系統偵測大樹傾斜　防倒塌危機

在強風暴雨下，路邊大樹也淪計時炸彈。香港理工大學研發城市樹木智能監察系統，監測全港8,000棵大樹，包括17棵「古樹名木」及8棵石牆樹，並在過去兩年成功偵測到20至30棵樹有機會倒塌，大部分成功加固毋須移除。每個傳感器成本為800港元，若政府將計劃擴至高人流車流地點的94萬棵大樹，料成本為7.5億港元。

數字顯示，在2019年有244宗非8號或以上颱風造成的樹木倒塌報告，去年升至358宗，今年首9個月已有234宗，往往造成人命傷亡、壓毀車輛及設施，阻礙交通等。

全港逾170萬棵樹，港府仍以目測檢查及人手管理。為科學化管理大樹，香港理工大學土地測量及地理資訊學系副系主任（學術）黃文聲與其團隊，在過去3年進行先導計劃，在全港8,000棵位於行人路邊、斜坡、公園等繁忙地點的大樹安裝智能傳感器，假如量度大樹搖擺角度超過15度便會通知人員到場檢查。

當遇上黑色暴雨、8號以上颱風信號，系統會自動調節由每3小時記錄一次，增至每10分鐘。系統兩年內發現10棵大樹倒塌，主要與極端天氣有關，例如系統曾偵測到觀塘佐敦谷公園一棵大樹在颱風下，一、兩天內傾斜加劇，人員到場後才知大樹連根拔起要移除。黃指，大樹稍微傾側時進行修補，可避免倒塌，數據亦有助了解不同品種的大樹。

發展局回覆，樹木辦今年8月接收系統及展開3年試運計劃，如監測到樹木異常擺動，會通知管理部門進行檢查及風險緩減措施，並會評估是否把系統擴展至更多樹木。東方傳媒機構早前獻出「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議將馬路與行人路旁的植物按高矮分排栽種，在細心規劃下，即使遇上塌樹亦不會傷人或阻礙交通。