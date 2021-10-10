陳茂波形容本港呈啞鈴式發展　南金融北創科盛載兩大經濟引擎

財政司司長陳茂波今日（10日）在網誌上表示，本港的新經濟引擎是創新科技，將重點布置在「北部都會區」，連同繼續發展的金融服務重點「維港都會區」，「南金融、北創科」的「雙重心布局」，將更有效配置土地和人才資源，營造更便捷宜居的生活和工作環境。

陳表示，在「南金融、北創科」的發展布局下，香港的南北兩端將呈「啞鈴式」的發展，盛載兩大經濟引擎，「南北並駕」的布局與發展，可以更好的融入國家發展大局，當深圳與香港合作朝著愈廣愈深的方向發展，將更方便兩地的密切聯繫合作。

而在南北兩端的中間，還有東西兩大走廊，分別是在西邊連接新界西北和大嶼山，運輸物流便捷的「西部經濟走廊」，以及在東邊連接九龍東、新界東至北部都會區、涵蓋了三所大學、科學園、大埔工業邨及港深科技園的「東部知識及科技走廊」。

陳又稱，如果把地圖覆蓋的範圍拉闊一點，不難看到更大的空間布局脈絡「雙城三圈」。「雙城」是指香港和深圳，「三圈」則是指西邊的「深圳灣優質發展圈」，深圳的前海、蛇口及後海將連接到香港的天水圍、元朗、洪水橋，讓這一帶由原來香港的遠端變成為接駁到深圳西部的中心區域。

中間的「港深緊密互動圈」，包括羅湖、落馬洲、皇崗、文錦渡等幾個口岸，上連羅湖、福田等深圳蓬勃發展的地區，下接香港的新田、古洞北、粉嶺、上水，以及新界北新市鎮等；東部的「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」，除了大鵬灣和印洲塘外，還覆蓋了蓮麻坑、地質公園、東平洲和大鵬半島的郊遊勝地。

陳強調，香港在政治上踏入新階段，施政表現也須進入新狀態。土地房屋是香港社會最尖銳的矛盾，現在已步入攻堅克難的階段，政府必須全力以赴、全速去做，力求在3至5年漸見成效，讓市民能看得見轉變、感受得到改善，從而建立起信心。