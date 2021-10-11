政Whats噏：無黨員交參選提名表　李華明：民主黨難撐過4年

民主黨早前稱會喺9月下旬決定參唔參選立法會，點知最後都未有定案，改為要求欲參選嘅黨員先通過甄選機制，取得40個黨員提名，門檻大幅提升。該黨今日(11日)截止報名，最後都係無收到任何黨員提交報名表格啊！

雖然無收到提名表格，但都唔代表無黨員想參選，八九民運工人領袖、該黨嘅韓東方支持該黨參選，佢近日四處爭取提名，但最後都只係獲得9個提名。佢話雖然距離要求仲有好大段距離，但都遠多過佢預期。佢話自己以往無經常參與黨內活動，所以爭取提名嘅過程好困難。

另外，一直支持民主黨參選嘅前議員李華明就覺得黨內參選門檻太高，而表示願意參選嘅黨員知名度亦唔算高，韓東方更有八九民運背景，認為即使取得足夠提名，黨內中委會都唔會畀佢過關。

對於民主黨有唔少意見主張保留實力，留喺地區工作，待4年後再決定是否參選，李就形容想法太過天真，因為失去議席下政黨已經難以服務市民及反映意見，認為民主黨難以支撐至4年後。

民主黨中委會上月底決定，有意嘅黨員需要獲得參選選區支部20名黨員提名，仲要喺其餘4區支部各獲得5名黨員提名，合共40名黨員提名，而報名今日截止，只得兩星期嘅時間，而今年12月19日舉行嘅立法會選舉，就會喺今個月30日起接受提名。