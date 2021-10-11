美海軍新戰略指南　首承認中國軍力旗鼓相當

美國海軍上周五（8日）發表最新戰略指南，內容首次承認「中國和美國的海軍軍力旗鼓相當」。美國海軍部長托羅（Carlos Del Toro）強調，將保持美國海軍力量的優勢，並強化戰備。除中國的競爭外，指南同時將軍隊文化、氣候變化和新冠肺炎列作軍方最迫切的挑戰。

托羅在指南中表示，中國海軍快速擴張其規模與軍力，發展為全球最大規模的艦隊，配合海警和海上民兵在灰色地帶競爭，「至少在這一世代以來，美國首度有了在海軍軍力上可與我們匹敵，且積極部署軍力以挑戰美國原則、夥伴關係與繁榮的戰略競爭對手」。

托羅又指，他的首要任務是發展作戰和能力，擴大對中國的作戰優勢，並針對性地確保艦隊和艦隊陸戰隊的組織、訓練、裝備與部署。他又表示，美軍將強化戰備，並投入創新和現代化，如人工智能、網絡安全、無人操作平台、導向能量武器和超音速武器。不過指南未提及實際投資預算。

托羅又稱，除中國外，俄羅斯、伊朗和其他極權國家均透過灰色地帶侵略或脅迫，挑戰以規則為基礎的國際秩序，美國海軍將致力在此灰色地帶競爭，阻止侵略，並在衝突中佔上風。所謂灰色地帶行動，可理解為戰爭以外的所有可用手段，例如核態勢、軍事威脅、大規模軍事演習、針對特定目標的小規模秘密行動；這些行為不一定會造成戰爭，但可能是衝突前的準備。

美國智庫哈德遜研究所高級研究員克拉克認為，把發展作戰概念和能力納入新戰略指南，將讓美國海軍得以在海上、水下和網絡等領域「與中國進行近乎對等的競爭」。克拉克續指，美國一向多應對實力較弱的對手，已經習慣於佔據主導地位，但面對中國這樣實力對等的對手時，得想出新方法，「不能像對付伊拉克、阿富汗那樣單靠武力蠻幹」。