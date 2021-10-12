機械腳讓癱瘓病人重新學步　大學辦慈善賽籌款購義肢助患者

一般人難以想像普通站立行走，對於癱瘓者來說是一種無法言喻的美好。自2018年，麥理浩復康院連同香港大學推出全港首個「復康機械腳」步行訓練計劃，目前3副機械腳已服務逾1,000人次。前「亞洲攀石王」黎志偉在計劃推出初期參與，憑著其優越的體能和意志，藉機械腳令自己重新站立，更可以步行最多半小時。他最近計劃自行購買逾百萬元的機械腳，在家中和日常生活使用。此外，黎亦聯同多位輪椅使用者參與港大矯形及創傷外科學系舉辦的「機械腳接力賽」，期望藉賽事籌款，購入多一組機械腳幫助不同患者。

港大醫學院矯形及創傷外科學系名譽臨床助理教授高日藍指出，本港平均每年有200宗創傷性的脊髓損傷案例，患者面對多種問題，例如手腳未能活動、大小便功能障礙，甚至關節攣縮等，過往只能透過教授行動技巧、活動姿勢，或使用不同輪椅來提高患者生活質素。但在2018年，本港引入首部機械腳後，經試驗後除可應付脊髓損傷病人外，還能協助大腦麻痺或小兒麻痺的病人的復康治療。

黎志偉10年前因車禍而無法步行，需靠輪椅代步，但他一直挑戰自我，數年前更試用機械腳，希望達成傷後最大目標，憑自己力量站起。黎經過多年訓練，目前可藉機械腳步行最多半小時，「最初站得起來時，是沒有（站立）的感覺，因為你已忘記那種感覺，只能像嬰兒般重新學習。」但他目標不只於此，更決定自行購入機械腳，他即將接受機械腳廠商的考核，通過後便可自行擁有並操作機械腳。

路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧表示，其傷勢因涉及不自主神經，使用傳統支架做復康訓練時會嚴重抽筋，未能站穩之餘更要用盡上身氣力才能訓練，但機械腳就能支撐其專注步行動作，同時減輕不自主神經抽搐情況，使訓練更有效。

港大醫學院矯形及創傷外科學系系主任張文智表示，引入機械腳是為讓患者復康，甚至重新步行，而該系舉辦機械腳接力賽冀籌得150萬元，購入多一套機械腳供患者復康之用。賽事將於本月16日舉行，由4名使用機械腳選手於4個地點步行，包括港大百周年校園、醫管局復康中心、麥理浩復康院，以及港大何鴻燊體育中心。

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