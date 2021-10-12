飲食業料「圓規」致損失1億生意　有酒樓上周因風被取消20圍酒席

上周颱風「獅子山」殺市民一個措手不及，今次8號風球「圓規」來襲，市民蜂擁至超級市場，把貨架清空，但另一邊廂，市面一片死寂，食肆門可羅雀，有食肆索性不開門做生意。有酒樓負責人表示，原來20圍的酒席，因上周打風而取消，只剩「一殼眼淚」，是次隔數天又再打風，料合共損失50至60萬港元的生意。業界代表指，打風日子人流較少，生意銳減，整體估計生意回落超過三成，料是次「圓規」至少令業界損失1億港元。

「圓規」的8號風球懸掛後，以往人來人往的旺角，市面一片死寂。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，有團體原先預訂上周六(9日)20圍酒席，共240人的酒席，但由於當日遇上8號颱風「獅子山」，相關酒席因而取消，損失約8萬港元。蘇萬誠坦言，疫情至今，因應政府防疫條例，已經很久未有接獲酒席，「有啲唔開心，好似個波就入龍門都畀人踢走。」他表示，因應「圓規」的8號颱風在下午近傍晚才懸掛，即今天晚上的生意歸零，自己亦早已關門，又預計8號颱風會維持至明天下午，即早午市亦不會有生意，他指連同「獅子山」的影響，估計損失2.5日，合共50萬至60萬港元的生意。他指期望未來11、12月時的訂單可以彌補。

在太子經營餐廳的陳先生指，天文台掛8號風球後，6時起人流疏落，今天只有3、4位食客，少了70%的食客，預計損失至少50%的生意額。他指近日街市的新鮮食材已被掃空，大量菜式無法提供，索性提早2小時關門。經營海鮮飯店的周先生指客人在颱風下都不敢訂枱，寧願全日關門不做生意，只蝕租金。他指數天前知道颱風襲港後，以立即減少訂購食材，但仍損失數萬元生意額。

香港餐飲聯業協會會長黃家和憶述，上周末的8號颱風令業界「捩咁棄」，因為天文台發出信號毫無先兆，最受影響為酒樓，他解釋因政府上月開放D類食肆宴會人數的上限，由180人增至240人，但颱風令不少人臨時取消預訂、延遲酒席，業界要處理多出來的食材，料是次「圓規」雖然提早通報，但仍少不免有取消預訂情況。他指加上打風的日子，較少人外出，生意銳減，儘管較小型食肆仍有開放，整體業界估計回落超過三成。他指現時疫情回穩，消費券帶動下，平均一個周末業界一晚可有高達3億港元生意，料是次「圓規」至少令業界損失1億港元。