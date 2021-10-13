博愛醫院女醫生自殺亡　網傳遺書疑涉病人失救

近日網傳一封疑是由元朗博愛醫院自殺醫生寫下的遺書，當中提到醫院管理失誤，令病人失救，由於她亦曾參與其中，基於自責而自殺。有前議員表示收到該醫生朋友的控訴，希望當局徹查真相，還去逝女醫生一個公道。東網正就事件向醫管局查詢，暫未有回覆。

據網上的遺書所示，該名關姓醫生自殺的原因，是對一名早前失救的病人感到自責，指事件涉及管理失誤，又認為院方管理層事後向家屬的講解只是「走過場」。據報，事件涉及屯門醫院今年7月一宗開腦手術，當時負責的麻醉科副顧問醫生被指在手術中出錯，而病人最後要接受「心肺復甦術」近兩小時，最後於手術中死亡。

有指關醫生事後因企圖自殺送院，但院方沒有警戒和及時了解事件，最後關醫生更在院內自殺身亡。

前議員鄭松泰昨(12日)在社交平台稱，雖有指關醫生是因個人壓力而輕生，但其朋友向他透露關醫生事實上是「死控」，控訴一宗涉及上司醫療失誤導致病人不幸死亡的事故，而關則是自責，無法阻止上司的失誤而輕生。鄭又認為，關醫生的死不應被列作「送院時死亡」，希望當局徹查真相。

事發在本周一(11日)，博愛醫院一名姓關(35歲)女醫生，被護士發現於一病房的病床上昏迷，其他醫護人員隨即為她急救，惜終證實死亡。消息指死者為麻醉科醫生，警方在關倒臥的病床邊，發現一支曾使用過的針筒，內有不明液體，懷疑她曾注射該些液體，而有關液體成分有待化驗，其死因亦有待剖屍確定。