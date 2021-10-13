憂南生圍及林村社山建屋影響生態　環團反對納入土地共享

為加快房屋供應，政府在2019年推出「土地共享先導計劃」，位於南生圍及林村社山的2幅用地，在今年8月被發展局指收到地產商申請納入計劃，可發展成涉逾1.6萬個公私營單位。然而，有多個環保團體昨日(12日)發表聯合聲明，指位於南生圍的地點屬濕地緩衝區，而社山的擬議發展會加大居住人口，又會對破壞稀有品種鳥類的覓食及棲息地，批評社山該處早已被政府列為不鼓勵住宅發展等，環團認為南生圍及社山該2處絕不適合發展。

港府希望透過「市場力量」，利用地產商已整合業權的私人土地，以「土地共享先導計劃」，加快房屋供應。計劃下地產商提供最少7成總樓面面積作公營或「首置」房屋，餘下的土地地產商用作興建私人樓宇。早前發展局公布接獲兩宗土地共享先導計劃申請，長春社、世界自然基金會香港分會、香港觀鳥會 、綠色力量等7個環保團體發表聯合聲明，表示對南生圍(LSPS-002)及林村社山(LSPS-003)的申請深切關注，因為現時該兩位置主要為鄉郊環境所覆蓋及包圍，發展密度極低，憂慮有關申請會帶來龐大人口。

聲明中解釋，有關南生圍的申請地點，位處核心濕地的南面，於為緩衝敏感及具國際重要性的后海灣濕地而設的濕地緩衝區內，生境價值高，亦有全球性受威脅的黑臉琵鷺在該處繁殖，認為發展會大大影響該處生境。而林村社山周邊有大量農地及河道，全球性極危的黃胸鵐及易危的硫磺鵐亦在該處覓食及棲息，加上社山的申請地點與風水林的社山具特殊科學價值地點，最短距離少於10米，憂慮會影響該處受法例保護的寬藥青藤、稀有蝴蝶燕鳳蝶等的生態。

團體又指林村社山的申請地點為林村分區計劃大綱核准圖所覆蓋，當時表明整體規劃政策，着重保育和保護鄉郊腹地的天然環境和景觀，會盡量遏止該區的人口增長，團體認為有關計劃根本不符合林村谷的原規劃意向。團體指「土地共享先導計劃」原意是增加每個申請的總樓面面積，而南生圍及社山這兩處絕不適合發展如此的大型項目，否則會帶來不可逆轉的破壞。