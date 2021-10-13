西環的哥被謀殺案疑兇仍在逃　警方呼籲市民提供資料

姓韋(48歲)的哥於昨日(12日)凌晨，被一名混血男乘客割傷頸部，送院後證實不治。警方仍在追查疑兇下落，今日(13日)再發布疑兇的近照，指其身高約1.8米，體重約70公斤，中等身材，白皮膚及蓄短黑髮，最後露面時身穿淺綠色風衣、藍色長牛仔褲、深色鞋及攜有一個黑色背包。警方相信疑兇極度危險，不排除有暴力傾向，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，可向警方聯絡。

據悉疑兇叫蔡南生，洋名Matthew，在南非出生，父親是香港人，母親是英國人，他在社交平台自稱為「軟件工程師(Software Developer)」。蔡曾經在YouTube發布影片，發表「微波洗腦」等言論，又聲稱自己數年前開始被人跟蹤，摧毀其家庭、工作、朋友等，因此由南非逃到香港。

事發昨凌晨4時許，韋駕駛的士，載着蔡至東邊街近皇后大道西交界，停車後疑因故發生爭執，期間蔡疑擸出利器割向韋的頸部，致其右頸近大動脈有約7厘米長、2厘米深的傷口，蔡行兇後逃離現場，而韋亦由救護車送院搶救，惜終告不治，事後警方在附近進行大規模搜索，至今仍未尋獲兇徒。