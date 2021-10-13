台灣殺人案疑犯陳同佳赴台無期　港警已無提供安全屋

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，曾承諾赴台自首，惟至今仍未兌現，他就洗黑錢罪刑滿出獄後，受警方保護及住在安全屋。政府消息人士今(13日)透露，本港警方已不再為陳提供安全屋，有傳陳現居於深山，警方起初仍提供人身保護，現已撤走，意味陳回復「自由身」。

據知，陳同佳出獄後受警方全天候保護已逾一年多時間，今年6月至7月已離開安全屋，遷往遠離市區且位處深山的地方，警方起初仍為他提供24小時人身保護，現已結束保護行動。

陳同佳涉於2018年台灣旅遊期間，殺害當時同行的女友潘曉穎，他於2019年4月在港承認4項「洗黑錢」罪名，同月被判監29個月，同年10月獲釋。他於獲釋當日向潘曉穎家人、父母及社會致歉，表明會回到台灣自首、受審及服刑，話雖如此，他以疫情等為由一拖再拖，遲遲未啟程赴台，僅透過幫助他的聖公會教省秘書長管浩鳴指，其自首想法一直無改變。

而陳擬赴台自首一事，更掀起港台兩地拉鋸戰，保安局早前促台灣當局不再政治操弄，應容許陳赴台，又指香港的《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，沒權就自首的事代陳作決定或安排。台灣陸委會則稱，台港應先處理好有關管轄權及公權力的相關事宜，才能讓陳到台灣，呼籲港府務實回應早前台方提出的司法互助請求。

此外，潘曉穎的母親亦多次促請陳赴台，並在中秋節發放錄音，要求港府重新考慮將案件在港審理，並以「域外法權」方式，冀案件可在今屆政府任內處理。