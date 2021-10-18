陪月員資歷懸殊無客觀標準　收費差距大超過3倍

不少家庭都會聘用陪月員照顧產婦和嬰兒的生活所需，協助產婦調理身體和舒緩照顧初生嬰兒的壓力。消費者委員會檢視市場上19間提供陪月服務的公司或機構，發現陪月員資歷均沒有統一定義及客觀標準。除基本工資外，不同公司或機構普遍亦設有不同額外收費項目和條款限制，提醒待產消費者宜細心比較心儀服務或套餐，再作決定。以近年新興坐月住宿套餐為例，標榜為產婦提供食宿、陪月服務及嬰兒護理等，費用相對較高。消委會調查就發現坐月住宿計劃以26至30晚計算，收費由6.38萬至26.8萬港元不等，相差逾3倍之多。

今次調查涵蓋19間有提供陪月中介或轉介服務的公司／機構，包括17間中介公司及2間有提供陪月員訓練課程的非政府機構。此外，消委會亦檢視由4間月子中心、酒店或中介公司提供的18個坐月住宿套餐，以比較服務範圍、收費報價、陪月員資歷及特定情況安排。消委會上述檢視的18個坐月住宿套餐，分別由4間公司提供。各套餐除收費差異大外，其中2個套餐列明每天只提供8小時的陪月服務，並非24小時支援，所以消費者需要在其餘時間自行作出相應安排。另外有7個套餐的陪月服務為當值服務，即並非一對一專屬陪月服務。如不滿意獲安排陪月員的服務質素，有3間公司表明陪月員服務採用編更制，不一定可以更換陪月員。

至於產後在家陪月服務方面，綜合公司/機構提供的服務資料，陪月員服務的具體收費，一般以工作時間和經驗計算。工作時間每天可由8小時至24小時，每月工作天數則由約22至26天不等。不過同一資歷及經驗的陪月員於不同中介公司或機構的分類及經驗的定義差異頗大，如「資深陪月員」聲稱具備的經驗由曾照顧4個至100個嬰兒不等。消費者難以根據陪月公司所描述的資歷等級，直接判斷有關陪月員的具體經驗。如聘用一個有30次陪月經驗的陪月員工作26天，每天8小時，除1間機構未能提供報價外，餘下18間公司／機構的工資報價由2.1萬至約3.4萬港元，相差逾6成。

除基本工資外，陪月服務尚有其他額外收費。例如在17間中介公司中，有7間在成功為僱主介紹合適的陪月員後需收取行政費，最高可達6,800港元。亦有9間中介公司/機構要求僱主在陪月員開工首日及工作完結日給予利是，而金額沒明文規定。

消委會指出，本港現時並沒有陪月員專業資格的規管制度，消費者較難核實陪月員的相關工作經驗。如陪月員服務質素未如理想，或因嬰兒較預產期早或遲出生，中介公司又未能安排已揀選的陪月員上班，準父母要預先就最壞情況制定應急方案，安排長輩或外傭幫忙，以免臨時打亂陣腳。