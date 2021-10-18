陳同佳未赴台自首　潘曉穎母邀當面對質　倡即場致電台灣投案

潘曉穎母公開邀陳同佳(藍衫)到政總外會面及即場投案。

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，近日能否赴台自首再次引起港、台兩地政府爭論。案中女死者潘曉穎的母親再向陳同佳發出「邀請」，促陳在本周三(20日)早上11時到政府總部外當面對質，及即場打電話到台灣投案。

對於保安局日前表示，只要台灣當局批准陳同佳入境，雙方可隨即研究行程安排，潘母駁斥，台灣當局已公開投案電話，質疑陳同佳諸多藉口，又認為陳已離開安全屋，擔心自己會被對方殺害。她指，陳同佳出獄已經接近兩年，案件不應無了期拖延，認為特區政府無能力解決，促請中聯辦主任駱惠寧介入。

協助陳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，本周三不會應有關邀請到政府總部，又指相信大家都清楚台灣方面，暫時不同意簽發入境証給陳同佳回台自首，稱台灣律師在早前已代表同佳向有關部門表示回台自首的意願，故暫時未有進一步消息。

台灣殺人案疑犯港人陳同佳於2018年2月與女友潘曉穎赴台旅遊期間，將對方殺害棄屍後，逃回香港；去年10月在港涉及的洗黑錢案刑滿出獄時，曾向潘的家人致歉，並承諾會赴台自首，其後一直住在警方提供的安全屋，據了解，今年6月才離開並結束警方保護，並遷往遠離市區且位處深山的地方。