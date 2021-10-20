荃灣西如心酒店突撤50場婚宴　大批準新人失預算促賠償

新冠肺炎疫情下新人舉辦婚宴困難重重，政府昨(19日)公布將如心酒店(低座)納入第6輪指定檢疫酒店名單，有效期由今年12月1日至明年2月28日。按照衞生署所示，除已作有效分隔的大堂範圍、停車場等外，公眾人士不得進入檢疫酒店酒店範圍。有準備於明年2月中在荃灣西如心酒店Nina Ballroom，舉行婚宴的準新人向東網透露，酒店突然取消明年2月底前逾50場婚宴預訂，令新人大失預算，臨急臨忙中難以尋找其他合適酒店作婚宴場地，批評酒店無良，促請酒店盡快向涉事新人作出適當賠償。

即將於明年2月中舉行約15圍婚宴的胡小姐指，早於今年1月已向荃灣西如心酒店支付10萬港元作明年2月舉行婚宴的訂金。惟時至近日，胡突接獲酒店在毫無解釋的情況，取消所有截至明年2月底的婚宴訂單。胡指酒店就有關賠償方案不透明，每位苦主獲賠償的金額都不一，僅視乎苦主個人的議價能力，自己多番爭取下只能獲7萬港元的賠償。

胡表示，由於距離婚宴舉辦時間不足半年，大部分合意的酒店都已滿額，未能再接受其他預定。即使酒店願意接受預訂，亦因時間趕急而需加價，估計自己至少因此需額外支付5位數字舉辦婚宴。她批評如心酒店不負責任，罔顧新人利益，而且未有就賠償設立透明的制度，促政府能夠介入事件，協助苦主追討款項。

翻查資料，東網早前接獲多名準新娘求助，投訴荃灣西如心酒店突然要求轉至酒店另一樓層場地設宴，理由是「技術性問題」。當時投訴人指新場地為D區食肆，邀請的賓客未必符合三分之二打針人數的要求，又指新場地環境不理想，更要縮減賓客人數，最少20對新人受影響，估計涉款約300萬港元。食環署亦證實該酒店七樓的宴會廳僅持有效公眾娛樂場所牌照，9月至今共接獲3宗有關上述宴會廳的相關投訴或查詢。