技術員縱火並爬杆拆五星旗　罪成判監55個月

技術員在前年9月示威浪潮期間，爬上東涌游泳池的旗杆將五星旗拆下，並試圖焚燒路障。他在兩星期前於區域法院被裁定侮辱國旗、刑事毀壞等4罪成立。法官郭啟安今天（20日）判刑時，指本案所涉行徑惡劣，嚴重貶損國家尊嚴，如果沒有被告參與，五星旗不一定會被取下，認為被告屬案中主要角色，又指出縱火罪行在人煙稠密的香港，可能引致被告想像不到的嚴重後果，最終判處被告入獄4年7個月，另下令被告要就罪行賠償880港元。

24歲被告黃卓禮被控刑事毀壞、侮辱國旗、企圖縱火及縱火共4罪，指他於2019年9月1日，在東涌游泳池內損壞屬於香港政府的一個閉路電視鏡頭；連同他人公開並故意以焚燒方式侮辱國旗；在東涌游泳池對面企圖用火損壞橫額、雜物；及用火損毀水馬。

法官郭啟安判刑時，提到辯方曾以被告患有專注力不足過動症作用抗辯理由，但已被拒絕接納。法官指而案中企圖縱火及縱火兩罪性質嚴重，火警可能造成被告想像不到的嚴重後果。而且被告在非法集結中犯案，宣洩對警方及政府的不滿，意圖及實際挑戰法治、破壞社會安寧，惟法官接納辯方所指，被告縱火沒有詳細策劃，單純發洩不滿，亦不涉及攻擊特定對象，而且案發地點空曠，消防到場後亦很快撲熄火種。

至於侮辱國旗控罪，辯方求情時指被告在取下旗幟後，再無參與後續行為。不過法官就指但如果沒有被告參與，五星旗不一定會成功被取下，繼而遭其他人玷污、侮辱、如同垃圾般棄置、及遭人焚燒，因此被告屬案中主要角色。法官續指，本案侮辱五星旗的行徑惡劣，嚴重貶損國家尊嚴，案發時亦有約50人圍觀，有潛在風險令人情緒激動，繼而干犯其他罪行，結果無事只屬幸運。綜合所有因素，法官將企圖縱火及縱火罪的量刑起點定於4年3個月，加上刑毀及侮辱國旗罪，法官最終判被告要就所有罪行入獄4年7個月。