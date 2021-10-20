元朗百佳瓶裝「佳之選」冬蜜含甲硝唑　食安令停售回收

元朗百佳超級市場的1個瓶裝蜜糖樣本，被檢出抗生素甲硝唑，可能對健康構成一定的影響，食物環境衞生署食物安全中心今日(20日)表示，已指示涉事商戶停售有關批次的產品，有關經銷商亦按中心指示對受影響批次產品進行回收，食安中心正追蹤問題食物來源和分銷情況，如有足夠證據，會提出檢控。

涉事產品為品牌「佳之選」的「冬蜜」，每瓶淨重1公斤，最佳食用日期為2023年1月10日，經銷商為「百佳超級市場(香港)有限公司」。食安中心透過恒常的食物監測計劃，從元朗一超級市場檢取上述蜜糖樣本進行檢測，結果顯示樣本每公斤含3.3微克的甲硝唑。上述化驗結果已知會涉事商戶。

根據聯合國糧食及農業組織/世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會，甲硝唑及其代謝物的殘餘可能對健康構成一定的影響，食物規管當局應設法避免食物含有甲硝唑殘餘。《公眾衞生及市政條例》第52條規定，任何人如售賣食物，而其性質、物質或品質與購買人所要求的食物所具有者不符，以致對購買人不利，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判罰款1萬港元及監禁3個月。