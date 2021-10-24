潮流興大麻二酚咖啡及護膚品　議員憂規管滯後促跟進

大麻提取物大麻二酚﹙CBD﹚是時下潮流消費品，有咖啡店主打CBD減壓咖啡，有美容及護膚產品引入含有該成份的產品，聲稱有紓緩、護膚甚至鎮痛等功效。然而，本港並沒將大麻二酚列為毒品及禁止出售，有議員關注大麻二酚的提煉過程無法完成避免有毒、而被管制的另一款大麻素，有機會令服用者成癮，要求政府立法規管。精神科醫生則指，醫學上暫沒證據顯示大麻二酚產品有紓緩、鎮痛作用，而過去本港禁毒的情況顯示，法例對於規管新興毒品確有「滯後」情況。

禁毒處今年8月提交立法會的文件指，大麻二酚沒有精神活性作用、沒有被用作毒品濫用風險，故沒將其列入規管毒品的危險藥品一類。而坊間近年相繼出現各種標榜含CBD的產品及服務，部分CBD咖啡店已成年輕男女打卡、消費熱點。議員葛珮帆留意到市面的情況，有家長更向她反映，連書局也將CBD糖果放在當眼處出售，憂慮學童不慎使用而危害健康，甚至有按摩用的精油，可直接滴落舌底服用，聲稱有紓緩情緒作用，葛擔心有關產品在直接服食下，對身體造成傷害。

她上周致函立法會保安事務委員會主席，副本並交食物及衞生局、保安局等相關政府部門，要求研究對含大麻成分的產品作出規管。她引述政府資料指，由於提煉大麻二酚的過程困難，含大麻二酚的食品或飲料是否安全存疑，有關食品和飲料可能同時含有其他受《危險藥物條例》管制的大麻提取物，如四氫大麻酚，由於生產商未必清楚列出產品成分，有機會導致使用者慢慢染上毒癮。

她在函中又指出，據澳洲藥物管理局研究，如非醫生特別處方，成人每日按體重每公斤只可攝取1毫克CBD，每日最好不要超過60毫克，她促請食衞局及保安局關注。

精神科專科醫生丁錫全解釋，大麻沒有藥用用途，屬毒品及具迷幻作用，可引致知覺失調，至於大麻二酚產品所聲稱具有紓緩、鎮痛，甚至是否會上瘾等等的作用或後遺症，在醫學上亦未有證據顯示，他承認法例上要規管新興毒品會有「滯後」情況，往往是在服用後出現死亡或嚴重反應個案下，才會研究立法監管，「毒磨菇」及「喪屍鹽」就是最佳例子，所以，不少商人看準在漏洞期間大做生意。