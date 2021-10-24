政Whats噏：被DQ李文浩離港抵英　藍絲與狗不得內進告示惹爭議

深水埗前區議員李文浩喺結束長沙灣社區發展力量(長社力)運作後，因拒絕出席宣誓儀式，最終喪失區議員資格。佢今日(24日)喺Facebook上貼文，透露自己已離開香港抵達英國，解釋話發現跟蹤佢嘅人比平時多，而行為模式亦與記者唔同，嗰刻佢就知道再唔走就可能太遲。

李文浩喺貼文上載咗一張幾日前喺倫敦希思羅機場所影嘅自拍「報平安」，話唔會用「流亡」兩隻字形容依家嘅狀況，直指「已經搵到更好嘅攻擊角度」。佢強調選擇離開呢個決定係經過深思熟慮，又指既然喺香港發揮唔到，就應該諗其他辦法，去做未完成嘅事。佢明言去到英國唔會打「國際線」，因為唔係自己強項。至於可以做到啲乜，佢就話多講無益，有效果自然會見得到喎。

李當選區議員後同該區前區議員劉家衡聯合開設議辦，上年兩人喺議辦外張貼「藍絲與狗不得內進」嘅告示惹爭議。因為呢件事，民政事務處拒絕向佢發放上年1月至11月嘅辦事處租金津貼，佢需要墊支幾十萬港元嘅營運開支，仲要繳交辦事處租約賠償金。至於劉家衡就因太太潘書韻涉毆打示威者而被控，兩人已「着草」流亡海外，李需要獨力負擔議辦租金，估唔到最後連李都已經離開咗香港喇。