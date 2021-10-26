外傭供不應求　完約叫價$7000

港府自8月下旬起讓持有當地政府認可新冠疫苗接種證明外傭入境，但因檢疫房間數目限制，導致「外傭荒」未有解決。有外傭中介表示，因缺少外傭「新血」到港，在港已完約的外傭平均價已達5,500至7,000元，又指政府起碼要提供多1,500間檢疫酒店房間，方可應付兩至3個月內需要。有僱主代表指得悉有外傭會於未完約時就「掛單」尋找新僱主，呼籲僱主要理性「勿心急」。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，如果只有兩間檢疫設施，預計要7至8個月才能消化6,000至7,000個準備來港的外傭，而政府最近再開放多一間檢疫酒店供來港工作的外傭預約，「多500間房條隊先開始移動」，但至少要多1,500間房，才能大大縮短等候時間至兩至3個月。他又指，現時新來港外傭普遍領取「規定最低工資」每月4,630元，惟因缺少外傭「新血」到港，在港已完約外傭平均價已達5,500至7,000元，佔外傭總數約20%。

至於坊間流傳有僱主肯付過萬元聘用外傭，張指是屬少數情況，估計是屬於能夠駕駛的外傭，「呢類外傭正常時期都過萬」。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指出，得悉因缺少來港外傭，有小部分外傭會於未完約時就「掛單」尋找新僱主，導致人工急升，她呼籲僱主要理性，「勿心急」。政府本月初宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」維持在每月4,630元，即連續兩年被「凍薪」，至於外傭膳食津貼則由現時每月不少於1,121元，增加52元，至不少於1,173元。