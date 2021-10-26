調查指港人精神健康不合格　部分受疫情影響現焦慮憂鬱

多個復康組織及公營機構在每年十月合辦「精神健康月」活動，「2021精神健康月」籌備委員會研究工作小組今日(26日)公布全港精神健康指數調查，顯示港人精神健康平均分不合格，而新冠疫情更對精神健康造成較大負面影響。

調查委託中文大學傳播與民意調查中心，於今年7月5日至7月9日，以及7月12日至7月14日進行電話訪問，訪問1,028名15歲或以上市民。結果港人精神健康指數平均分僅得48.03分，屬不合格。若以就業情況劃分，待業人士分數更低，只有42分；如以婚姻狀況劃分，則以離婚或分居人士分數最低，只有39分。

調查亦針對新冠疫情對精神健康的影響，34.4%受訪者指出，疫情對精神健康造成非常大或頗大的負面影響，比率較去年有所下降，又發現經常或有時進行身體接觸的社交活動的受訪者精神指數平均分較高。

此外，調查又問及焦慮症和憂鬱症症狀，顯示出現相關情況的受訪者與去年比例相若，分別有23.5%及18.6%。平等機會委員會行政總監(營運)朱崇文指出，香港歧視狀況嚴重，以精神疾病為例，有很多不敢投訴的個案因害怕被負面標籤。他又指，曾建議18區皆有相關的社區中心「落腳」，但因不少地區有社區人士反對而導致未能有相關配套。

小組針對精神健康狀況，建議市民在安全及已採取適當防疫措施下與親友會面、保持聯繫，有助改善精神健康；又建議政府當局定期進行大型全港市民精神健康調查，以了解不同群組的精神健康狀況，制定以實證資料為基礎的精神健康政策，減少資源錯配。