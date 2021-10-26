涉從時代廣場3樓擲鐵柱圖傷警　女被告不自辯

去年有網民及團體發起於7月1日在港島區遊行，當天有示威者於銅鑼灣時代廣場聚集。當警員進場驅散時，有一支金屬拉帶柱從3樓墮下，擊毀一平面指示圖。警方其後就此事拘捕一名報稱從事廣告業的女子，控以有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害、自建築物掉下物體、盜竊及刑事損壞共4罪。案件今天（26日）於區域法院繼續審訊，控方今早傳畢證人後，法官陳廣池裁定案件表面證供成立。之後被告選擇不自辯，法官遂將案押後至11月19日聽取結案陳詞，並暫定於12月23日裁決。

控方今早傳召當日在現場的總督察鄧智兆作供。鄧指與同袍在廣場內扶手電梯推進時，一名男子欲朝他們投擲物件，於是他向男子發射海綿彈，但被男子逃去。其時鄧突見一支長約1.5米的銀色圓柱物，跌在他前方2尺。鄧形容自己當時「呆咗一呆」，並聽到很大的「嘭」一聲。他遂向上望，判斷是上方有人向警方施襲。其後有同袍把他拉往有遮蔽物的位置。鄧表示，「發夢都記得」柱跌下的情況。

本案被告楊迎曦（35歲），否認於2020年7月1日在銅鑼灣時代廣場3樓，企圖致總督察7627及警長52708嚴重受傷而意圖非法及惡意傷害他們，及同日同地掉一支拉帶鋼柱。她另否認偷去鋼柱及損壞一個平面指示版。