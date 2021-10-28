銀屑病影響患者生活　及早注射生物製劑可抑制病情

銀屑病患者皮膚表面會產生不規則粉紅色斑塊，並積聚大量灰白皮屑，不單止影響外觀，痕癢乾燥的皮膚及不停飄落的皮屑亦使患者身心俱疲，令病人學業、工作、感情和個人成就構成負面影響，醫學上稱為「累積生活障礙」。醫學界最新治療方法是同時針對患者的身心健康，透過生物製劑控制病情，減少患者「累積生活障礙」。

銀屑病是一種不能根治的慢性免疫系統失調皮膚炎症。患者全身皮膚均可出現銀屑，最常見是頭皮型銀屑病和指甲型銀屑病。當病情不受控時，可引致關節炎、抑鬱、心血管疾病。皮膚專科醫生陳厚毅指，有家族遺傳、肥胖、吸煙和長期受壓人士，均有較大患病風險。此病不但影響患者外貌，同時亦會降低他們的生活質素。有研究顯示，完全清除銀屑能顯著提升患者的生活質素，因為他們不再受銀屑困擾，不感到痕癢，同時大大減少失眠情況。

醫學界提倡全新治療目標，致力從病人的角度全面及永久清除銀屑。另一位皮膚專科醫生何家強強調，患者不需逃避病情，此病雖不能「斷尾」，但非絕症，只要及早接受治療，清除銀屑，就能減低累積生活障礙。因此，他指患病時的早期治療最為重要，在病發初期接受正確治療，而非靠偏方，就能獲得最佳治療效果。

除了塗抹類固醇、服用口服藥物和接受光學治療外，患者亦可選擇最新的生物製劑，原理是針對身體過多的發炎因子，控制銀屑病。數據反映注射了生物製劑的患者，能達致完全清除銀屑的效果。當中最新的「抗白細胞介數-23」生物製劑，更可安全並穩定地維持療效逾3年。何引用數據解釋，大部分患有嚴重銀屑病的人，接受約3至4個月的生物製劑治療後，能有效清除銀色屑，保持皮膚沒有病徵，繼而慢慢減少注射次數，甚至停藥，改用藥力較輕的療程。

明日(29日)是世界銀屑病日，銀屑病在香港並不算罕見，大約每300人便有1人患上此病，目前本港約有超過2萬名銀屑病患者。香港銀屑病病友會期望大眾能捨棄舊有「牛皮癬」的名字，明白銀屑病並非傳染病，又呼籲患者「病向淺中醫」，預防遇上「累積生活障礙」。