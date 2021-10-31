馬會搞錯彩果派錯彩　有球迷戶口曾被扣至負數

馬會足智彩發生派彩擺烏龍事件！美職聯賽事國際邁亞密今日(31日)凌晨1時半主場出擊對客隊紐約城，最終賽果應是客隊以1：3比數勝出，惟初時馬會網站顯示主隊以3：1勝出，並派彩至投注戶口，惟其後將結果比數更正，原本已派彩至球迷的投注戶口，亦被扣回彩金，有戶口更被扣至負數，直至今早約10時，又發現重新派彩，有受影響市民估計因美職聯賽事投注額不大，故馬會選擇「疏爽」照派。

有投注該場球賽的梁先生表示，開賽前投注「半全場」，分別以40港元投注「客主」、「客和」，其後發現戶口派彩了1,360港元，立即從中再以約500港元再投注另一場足球賽事，但再查看戶口，發現出現負數結餘。

梁指，起初發現派彩結果與網上賽果不一，心中有出現過疑問，他直言「以為馬會唔會錯」，故未有尋根究柢，豈料戶口結餘出現負數，「道氣谷住谷住架」，惟今早約10時再登入時發現馬會重新派彩，「應該係美職聯賽事少人賭、投注額細先會」，他又指「英超、歐聯如果係咁就唔知(如何處理)」。

馬會回覆指，就「星期六89 國際邁亞密對紐約城」的球賽，足智彩按照一貫的機制在多個資訊提供者確認賽果為「1:3」後，於十月三十一日早上3時44分進行派彩；惟在過程中由於人為錯誤而誤將賽果輸入為「3:1」，並於上午5時20分就正確賽果「1:3」進行派彩。

經考慮有關錯誤的情況及顧客的期望後，對「1:3」及「3:1」 為全場賽果的注項均會進行派彩，過關賠率為實際賠率，涉及的全場賽果項目包括主客和、讓球主客和、讓球、半全場及波膽。經由現金投注相關注項的客戶可於各場外投注處憑有關彩票領取派彩，而經由戶口投注相關注項的派彩將自動轉入有關戶口中。

馬會強調，是次安排為一次性的特別安排，並不會作為過往及日後足智彩於決定賽果及派彩時參考。