何栢良料「安心出行」將擴大範圍　籲按部就班免惹民憤

港府昨日(1日)規定所有政府場所都要使用「安心出行」程式引起公憤，擾民至極，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(2日)於電台節目表示，政府為滿足內地通關要求，可能會再擴大「安心出行」使用範圍，估計除B類食肆外，現有18類表列處所、人多出入的場所都會需要強制使用。不過，他認為政府應按部就班推行，因現時公共街市的安排未完善，立即再擴展使用範圍，市民的反響會更大，估計逐步落實或需要數月時間。

港區人大代表田北辰表示，政府最快本月中公布「安心出行」擴展至B類食肆的安排，食客不得再以「填紙仔」代替。他指港府要與內地爭取恢復通關，內地要求入境內地的港人須有過去14日的到訪行蹤，並將有關紀錄提交內地部門。他明白相關措施的爭議性，因此「安心出行」並無自動追蹤功能，有關紀錄只存放在用戶手機，不會上傳到政府部門。

餐飲聯業協會會長黃家和透露，政府有就擴展「安心出行」措施諮詢業界意見。他相信業界會支持，因大多餐廳難安排人手專門負責核對食客「填紙仔」資料，若資料有錯漏會令餐廳被罰禁晚市堂食，令業界感無辜。他希望新措施可減輕前線員工的壓力，並料食客習慣使用「安心出行」後，對生意影響不大。

黃家和說，目前B類食肆有1.1萬間，選擇「填紙仔」及使用「安心出行」的食客數目各一半，「填紙仔」的多為年輕人，但由於他們本已有智能手機，改為掃描「安心出行」，執行上不會有困難。