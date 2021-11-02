社區藥房資助骨髓纖維化病人服新藥　減輕藥費負擔

罕見血癌「骨髓纖維化」的早期病徵與老化相似，容易被人忽略，但此病會隨時間惡化，更有可能轉化成急性白血病。目前根治此病的方法只有骨髓移植，但輪候需時，現時可供病人服用的新型口服標靶藥亦藥費不菲。有社福機構的社區藥房，只需入息審查就能資助病人60%的藥費，成病人曙光。

血液及血液腫瘤科專科醫生喬夏利指，「骨髓纖維化」是由於骨髓內的造血幹細胞不正常生長，刺激骨髓令纖維增生，形成疤痕，並積聚在骨髓內，阻礙造血細胞生長，導致造血功能遷到其他組織，例如脾臟及肝臟，令脾肝承受額外責任。

「骨髓纖維化」短期內可致血管梗塞、心臟病發及腦中風，長遠可令患者肝臟或脾臟變大、抵抗力減弱等，一般存活率中位數約5年，確診年齡中位數為65歲至67歲。夏續指，由於此病的不少早期病徵與老化相似，例如疲倦、盜汗、皮膚痕癢等等，容易被人忽略，部分患者出現病徵已為時晚，錯過治療黃金期。

現年62歲的柯女士，由2000年起經常突然頭暈，求醫後只被診斷為血小板過高，直至2017年脾臟發大，「好似大肚5個月咁」，由於脾臟吸收太多血液，影響其他器官及四肢，令她未能走動。直至2017年確診了「骨髓纖維化」，吃過化療藥，翌年切去過大的脾臟，之後換骨髓，情況有好轉，惟未夠2年又再復發，醫生便建議她吃標靶藥。

標靶藥藥費不菲，幸好她獲聖雅各福群會惠澤社區藥房資助約60%的藥費。該藥房註冊藥劑師盧建業指，未能符合申請政府安全網用藥的患者，只需通過月入少於8萬港元的個人入息審查，便能透過上述計劃資助購藥。柯表示，申請資助後可紓緩其經濟負擔。