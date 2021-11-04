政Whats噏：質疑公器私用　民政專員柯家樂遭匿名投訴　

沙田民政事務專員柯家樂今年5月就任以來，短短半年已經是非纏身。有聲稱係當區民政事務處職員向東網投訴柯，更列出4大指控，包括指佢公開譴責同事不濟，令員工患上急性壓力症，另外仲涉及以粗言穢語嘲笑同指摘地區人士等等。

東網收到一封長達14頁嘅投訴信，仲分別係寄畀公務員事務局局長聶德權、民政事務局局長徐英偉等人之外，其內容亦喺網上公開。當中提及柯家樂以侮辱性用詞，冷笑批評同事嘅表現，甚至要求員工一齊指摘某同事。唔單止係咁，投訴書上仲話柯家樂刻意要求喺辦公時間外，使用部門車輛接載佢往返住所同辦事處，更用以運送個人物品，質疑有違規定。

另外，柯家樂被質疑多次要求同事同建制派地區代表斷絕來往，亦喺活動上將活躍於地區工作嘅沙田鄉事委員會主席莫錦貴等人安排喺唔顯眼位置。莫錦貴回覆東網查詢，承認曾聽聞有關柯嘅傳言，不過自己就唔評論，佢對柯亦冇特別意見。而民政事務總署回覆就話，唔會評論任何個案，若果署方接獲投訴，將按既定機制處理。