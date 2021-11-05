黎智英與前《蘋果》6高層涉違國安法　張劍虹今申保釋被拒須續押

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英、壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平）共7人涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪，將轉介往高院審理，並押後至12月28日再作提訊日。7名被告由案件提訊至今一直還押，其中張劍虹今（5日）向高院申請保釋。法官李素蘭聽罷雙方陳詞後，拒絕讓張保釋，稍後以書面形式解釋理由。

73歲的黎智英被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，指黎於2020年7月1日至12月1日期間，請求外國或境外機構、組織、人員，向中華人民共和國或香港特別行政區實施制裁、封鎖或其他敵對行為。串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪則稱，黎於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。而串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為罪，指黎於2020年7月某日至2020年8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀意圖妨礙司法公正，即在李宇軒被拘捕後，協助他離開香港。

另外6名被告，即張劍虹（59歲）、羅偉光（47歲）、楊清奇（55歲）、陳沛敏（51歲）、馮偉光（57歲）、林文宗（51歲），各被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited（蘋果日報互聯網有限公司）、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

案件編號：HCCP 418/2021