黎智英等3人涉6.4非法集結　鄒幸彤自辯稱支聯會擬辦自己人集會

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，去年6月4日不理警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園六四事件31周年的晚會會場外現身，因而被檢控。黎智英、鄒幸彤及何桂藍3人否認控煽惑他人參與、及明知而參與未經批准集結等2罪。案件今（5日）在區域法院續審，黎智英選擇不自辯。鄒幸彤辯稱，當晚支聯會打算辦一場「畀自己人嘅集會」，由支聯會的十多名成員進入維園去觀看「網上悼念集會」。只要公眾集會人數不超過50人，支聯會享有自由去選擇集會悼念六四的方法。

控罪指，黎智英和鄒幸彤於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。鄒幸彤和何桂藍另被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

鄒幸彤自辯指，案發時她是支聯會副主席。去年4月23日，支聯會通知警方將要舉辦六四悼念集會，惟警方往後一個多月都沒有回應，直至5月28日才與支聯會商討，到6月1日發出反對通知書。鄒直言，六四集會並非一天之內可籌辦，過去支聯會都會趁早3天開始預備。支聯會收到警方通知一刻已經不夠時間去舉辦集會，上訴警方決定亦於事無補，故支聯會才不作出上訴。

鄒指，及後支聯會通知公眾，無法繼續舉辦六四集會。但是支聯會採用4個應變方案，包括六四當晚舉辦「網上悼念集會」、呼籲市民遍地開花，在不同地方相同一刻舉起燭光、鼓勵市民將個人的悼念方法拍照上傳社交媒體，以及由支聯會成員到具象徵性的維園舉行合法小型集會。鄒表示，當晚前往維園的市民是「（支聯會）圈子以外嘅人」，故她無法判斷該些市民能否歸納為一同參與集會。

控方盤問時，質疑當時維園噴水池外聚集的13名被告，其中黎智英並非支聯會的成員。鄒同意黎不是成員之一，解釋「友好既朋友會嚟，無緣無故都唔會趕人走嘅」，但強調沒有邀請他們而來。

案件編號：DCCC 857-889、891、893/2020