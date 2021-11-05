技工天橋擲物被判囚　因已過起訴限期獲改判無罪

前年10月13日，青山公路荃灣段近大河道一帶有人堵路，警方接報到場拘捕多人，包括一名年僅12歲女童及2名成年男子。3人否認參與非法集結，裁判官劉淑嫻上月裁定3人非法集結罪名不成立，但指當中的57歲男被告當晚曾將欄杆從天橋上投下馬路，改為裁定該被告公眾地方擾亂秩序行為罪名成立，判他即時監禁4個月。辯方不服判決，在控方不反對下申請覆核，劉官於今日（5日）於觀塘裁判法院就覆核作裁決，決定推翻自己早前的裁定，改判被告無罪釋放。她解釋由於控罪的起訴期限已過，故已不能提控。

劉官指經考慮下同意辯方指，雖然根據《刑事訴訟條例》，她有權就與被告原先被指控的罪行不同的控罪作裁定。但現時的控罪是經簡易程序進行，有6個月起訴時限，而事發至正式起訴已有一年，超過時限，因此不能提出起訴，故最終決定推翻早前裁決，被告改為無罪釋放。

本案被告是57歲電器技工陳錫華。他原被控於2019年10月13日在青山公路荃灣段264至298號南豐中心外與其他人參與非法集結，劉官於上月裁決時指，拘捕被告的警員並不誠實可靠，其證供與現場片段有矛盾，故裁定罪名不成立。但是劉官裁定被告當晚曾將欄杆從天橋上投下馬路，違反了《公安條例》下的公眾地方擾亂秩序行為罪，故改判被告罪成。

案件編號：WKCC 3737/2020