沙頭角碼頭料明年2月解禁　准周末紅日接待旅行團　日限150客

政府早前在《北部都會區發展策略》提出逐步開放沙頭角墟，而沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪稱，於上月31日已偕同保安局局長鄧炳強等政府官員到沙頭角禁區視察，他透露目前政府正計劃在明年農曆新年後，首階段局部開放位於禁區內的沙頭角碼頭。而經初步討論後，初期只會在周末及公眾假期接待旅行團遊客，每日限額150人；第2階段則會在明年內或全面開放沙頭角墟除中英街以外的範圍，屆時如有進一步成功通關的消息，亦會加入開放予內地旅客。

對於政府將逐步開放沙頭角禁區位置，李冠洪表示，上月31日與保安局長鄧炳強及多個政府部門官員上月31日到訪禁區，初步討論首階段會率先開放禁區內的沙頭角碼頭予遊客，不過仍要加入小型圍欄、道路標示等等保安設施，預計需時4個月動工，故最快或可於明年2月、即農曆新年過後作首階段開放。

首階段開放應只會在周末及公眾假期開放給旅遊團客，不接受「散客」，每日限額為150人，遊客於抵達碼頭後可搭船到外島，例如荔枝窩等地方。他舉例指，由於目前到荔枝窩需要由大埔行山而至，需時較久，約1個半小時左右，但若由沙頭角碼頭乘街渡而去，則只需要15分鐘左右，可大大縮減時間，對有長者及兒童的家庭遊客具吸引力。不過，首階段開放後仍不能到禁區其他範圍，包括碼頭附近的食肆。

至於明年或推行的第2階段開放，李冠洪稱，首階段計劃預計試行半年，如無太大問題，明年內或可推行第2階段，將會開放除中英街以外的沙頭角墟，屆時則毋須跟團及禁區紙，周一至周日均可出入沙頭角墟，但需要事前做好配套設施，例如興建停車場、增加巴士路線等。而如之後有進一步成功通關的消息，亦會加入開放予內地旅客。

至於中英街，他則指由於中英街涉及兩地政府，問題較複雜，故難以開放。但他相信其他位於禁區內的地方「都神秘了幾十年，對香港人來說可能會有好奇」，預計屆時逐步開放後也可成功吸引本地遊客，估計「香港人會有興趣，初期都會有熱烈反應」。