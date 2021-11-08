打完阿斯利康再打復必泰　英研究：溝針抗體水平較好

本港昨日錄得的輸入個案，患者在英國打齊3針新冠疫苗兼且「溝針」。翻查資料，英國牛津大學研究團隊早前於醫學期刊《刺血針》發布有關新冠疫苗「溝針」研究，指出混合接種由內地及德國合研的復必泰疫苗，以及由英國研發的阿斯利康疫苗後，其激發的抗體水平，較只接種兩劑阿斯利康疫苗高。研究亦發現「先打阿斯利康疫苗，後打復必泰疫苗」的溝針次序有較理想效果。

該研究有830名50歲或以上的參加者，分析他們相隔4周接種兩劑復必泰、阿斯利康疫苗及「溝針」後，其抗體和T細胞免疫反應。結果發現接種兩劑復必泰疫苗人士的抗體反應最高，而先接種阿斯利康疫苗，再打復必泰疫苗則產生最高的T細胞反應。至於倒轉次序先打復必泰疫苗，後打阿斯利康疫苗，其抗體水平則較接種兩劑復必泰者低近7倍，但較打兩劑阿斯利康高5倍。研究又指「溝針」有較高機率出現短暫副作用，例如頭痛、發冷和肌肉痛。

帶領該次研究的牛津大學兒科和疫苗學副教授Matthew Snape指出，就加強劑而言，復必泰疫苗較阿斯利康疫苗更能加強人體免疫系統。

另外，東英吉利亞大學的醫學教授Paul Hunter亦曾指出，參考現有研究數據後，長者等高風險群組或有必要接種加強劑，他建議已打兩針阿斯利康疫苗的人，第3針可轉打復必泰疫苗，又稱已接種兩劑復必泰疫苗者不用打第3針。