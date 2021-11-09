女Youtuber疑被姦案　被告自辯稱事主顯得享受

女「Youtuber」前年疑在飲醉後被姦的案件今天（9日）在高院續審。被告雷家誠今作供自辯，強調事主只有酒意絕非飲醉，又表示單位沒有睡床，他跪在地上性愛令他雙腳麻痹「好辛苦」，他的陰莖狀態才「軟軟哋」，結果沒有射精便完事。

現年32歲被告雷家誠，被控於2019年4月23日在油麻地強姦女子X。被告透露他現時經營3間日本餐廳，案發時他沒有拍拖，但其後因本案而與前女友復合，現已結婚。他在去年1月認識X，覺得她為人熱情主動，但從未聽過她容易飲醉。案發當日他收工返家，準備睡覺時收到X來電，表示「好想見你，好掛住你」，他遂應約與X去太子喝酒。

被告指X在酒吧談及與前男友性關係差，又挨住他和拖他的手，更在他的大腿「摸嚟摸去」。他們其後離開酒吧，搭的士到X住處，是X告訴司機其住址，到埗後又帶他上樓，取出鎖匙開門。被告強調X所住的是劏房，如果X高呼「非禮強姦」，鄰居必然能聽見。被告強調X在做愛過程中有呻吟，顯得十分享受。不過由於單位只得床墊，他所用的姿勢令他雙腿麻痹，於是向X說「算啦，好嗎」，未有射精便終結。他們事後談天，X提到自己曾與「TB（女同性戀者）」發生性行為，被告大感愕然，坦言接受不到女朋友是雙性戀，形容這是他的底線。

另外，今天庭上播放酒吧和X所住大廈的閉路電視片段，顯示離開酒吧時，被告曾與X手拖手。到達X所居住大廈時，亦是X按下升降機樓層及關門鍵。被告坦言當日與事主手拖手令他感到開心，只是接受不到女朋友是雙性戀，強調他認為他們日後仍可做朋友，稱「我無諗過『趙完鬆』，唔想一件事就變咗仇家」。控方質疑被告對X有好感，借她酒醉強姦她。被告矢口否認，更哽咽說「可唔可以唔好屈我，（本案）搞咗我幾年啦」。

本案將於周四（11日）續審，屆時控辯雙方將作結案陳詞。

案件編號：HCCC 168/2020