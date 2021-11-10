恒常現金介入貧窮人口連續4年過百萬　學者斥港府考市民數學

最新貧窮情況報告今日(10日)公布，港府自詡去年政府介入下，貧窮人口下跌66%至55萬，貧窮率則由23.6%暴跌至7.9%。惟政府在今年報告的數字上卻「下了功夫」，在多個段落及貧窮線圖表中，未有一如以往，展示政策介入前、綜援及長生津等恒常現金政策介入後、非恒常現金政策與公屋援助等非現金福利介入後的貧窮表現及貧窮線。若以恒常現金政策介入後的數字計算，本港貧窮人口連續4年過百萬。有學者對是次表達方式感到「驚奇」，認為未能如實反映本港在政府恒常政策後的表現。另一學者則指政府在「考市民數學」，認為政府或想市民更了解政府的政策成效。

港府在《2020年貧窮情況報告》中，不論在《摘要》、貧窮情況及扶貧政策成效的主要段落、近年貧窮人口及貧窮率圖表等，均未有一如以往，在段落敍述或圖表中顯示港府在綜援、長者生活津貼、在職家庭津貼等的恒常現金政策介入後的貧窮人數及貧窮率，僅在註腳及附錄中指出相關數字。反之，是次報告的政策介入項目中計及恒常現金、非恒常現金及非現金福利項目，令整體政策介入後的貧窮率大幅下跌到7.9%，貧窮人口僅得55萬。

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新表示，對港府在政策介入前後貧窮數字的表達方式感到「驚奇」，不明白為何不分開表達恒常現金政策介入後、非恒常現金介入、非現金福利項目介入後的貧窮情況，稱現時恒常現金政策介入後的情況更有效令公眾了解長期政策的扶貧成效，而非現金福利介入中包含公屋福利的項目，指一向較「有爭議」。他指福利補貼並非直接「落市民的銀包」，難以計算扶貧成效。周認府應解釋是次表達方式的原因。

而嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初則表示，港府像「考市民數學」。他認為上年的數字表達較為仔細，而「現時政策介入後」或令人高估政府政策介入後的影響，「覺得政府做了很多事」。歐陽達初指並非否定政策成效，但認為報告應全面公開數據，令市民知道現況，港府從而制訂目標。