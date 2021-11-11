美籍男生逼同學性交　官裁定表證成立　押12.10裁決

就讀名校的美籍男生涉嫌在前年多次迫使當時同班的13歲女同學與他發生性關係，事件後來揭發，男生現時被控非法性交及威脅促致非法性行為等共4罪。案件今日(11日)於東區法院續審，裁判官梁嘉琪裁定表證成立。被告選擇不出庭自辯，辯方大律師結案陳詞時，重申事主有大量機會揭發被告，但卻在16個月後才控訴遭被告強姦，而控方未能提供醫學報告，證明事主並非處女，事主在警方的認人手續中，更一度無法認出被告，辯方認為事主在庭上捏造事實，並不可信；梁官押後案件至12月10日裁決。

現年17歲的男被告，被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、2項與年齡在16歲以下的女童非法性交、及1項以威脅促致他人作非法的性行為罪。控方今天舉證完畢，裁判官梁嘉琪隨即裁定表證成立。被告選擇不出庭作供，但向法庭呈遞品格證人的書面供詞，辯方在庭上讀出9名品格證人供詞，其中包括涉案學校的校長，除了交代被告的學業成績，校長亦指被告尊重他人及有責任心，其餘品格證人則包括學校籃球教練、同學家長、及被告父母的朋友等，均提到被告對運動充滿熱誠，樂於教導後輩及協助他人，教練更指被告有禮貌及溫柔，他有時需要提醒被告在球場上須更進取。

辯方結案陳詞時，指事主在首次事件後，有大量機會告知家人朋友，然而事主不但沒有揭發事件，事後更曾獨自前往被告家中。辯方續指出，控方未能提供醫學報告，證明事主並非處女，而事主在認人手續亦無法認出被告，辯解時則稱忘記戴眼鏡。辯方又指出，事主聲稱事後她大受影響，無法到社交場合及有創傷後遺症等，但根據社交媒體的照片，事發後事主曾身穿比堅尼出席遊艇派對，拍照時亦不忌諱被告站在身旁，而案件開審前的兩天，被告亦曾出席萬聖節派對。

控罪指被告於2019年4月至5月期間某天，在香港島某個會所的2樓男淋浴間，向女事主X(當時13歲)作出嚴重猥褻行為；及於同年4月至5月的另外2天，兩度在港島另一會所與未成年的X非法性交；及於同年6月某天在赤柱大街某樓宇天台，以威脅手段，即聲稱不會離開上址，促使X作非法的性行為。

案件編號：ESCC1319/2021