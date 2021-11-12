智障清潔工非法集結及違反禁蒙面法罪成　判監管和治療令18個月

32歲輕度智障的清潔工人李啟發，涉嫌在前年10月旺角區示威中，用雷射筆照射警署，因而被控3罪。法庭早前裁定被告不適合答辯，惟控方繼續舉證，證明被告案發時曾做出違法行為。裁判官劉淑嫻最終裁定李曾參與非法集結及違反《禁蒙面法》，下令還押索取精神報告等文件。劉官今天(12日)在觀塘法院接納報告建議，依《精神健康條例》，判處18個月監管和治療令，被告須定期會見社工及按指示接受治療，改善其是非對錯判斷。

控罪指，被告李啟發於2019年10月12日，在旺角警署外參與非法集結；並於身處非法集結時使用口罩、頭罩及圍巾。控方案情指，當日下午4時許，一批示威者在旺角警署外集結，當中有人拿着雷射筆照向警署，有警員雙眼感到痛楚。其後，有警員見到被告一手拿電筒，一手用雷射筆照射警署。警方在現場截停被告，當時被告戴着口罩及面罩。

劉官今天判刑時，引述精神科及社會福利調查報告，指被告容易受人影響及缺乏自制能力，建議判處監管及治療令，能改善其行為和是非對錯判斷，而且被告雖然為輕度智障及有情緒問題，但一直有專業人士跟進，精神科醫生考慮到智障非精神病，亦不建議判處住院令。劉官遂判處監管及治療令。

有份跟進李啟發的前立法會議員邵家臻在庭外表示，判處監管及治療令屬於很應該的結果，而李一直有穩定工作及覆診，認為早前還押索取兩份精神報告，屬多此一舉。邵又指，李持有俗稱的「白卡」，被捕時已被證實為精神上無能力人士，惟控方堅持提告，在法庭裁定不適合答辯後，控方仍堅持舉證，邵形容是「跌落地揦番拃沙」的感覺。邵憶述，李須還押小欖候判，令他們始料不及、感到莫名奇妙，李一度悲觀和害怕，但希望獲釋後去觀看《梅艷芳》、洗牙及吃豬扒麵，邵笑言會帶李一一完成，希望本案告一段落，李亦可以做一個「簡簡單單、舒舒服服嘅人」。

案件編號：WKCC2327/2020