立法會提名今結束 154人競逐90個議席 全數有競爭

立法會換屆選舉將於下月19日舉行，提名期今日(12日)結束，共有154人參選競逐90個議席，全數均有競爭，部份界別更出現多人競爭的局面，地區直選當中，九龍東競爭最競烈，5人爭奪2個席位。而功能組別方面，醫療衞生界更出現6人混戰。

今日為提名期最後一日，選舉主任再收到8份提名表格，包括地方選區及選舉委員會界別再多2人報名，功能界別方面則再多4人。

地區直選方面，有35人競逐20個席位，10個選區均有非建制派人士參選，其中以九龍東競爭最為激烈，5人爭2席；港島東、新界北和新界東北出現4人爭2席，其餘選區則3人互鬥。

功能界別方面，過去多個界別由建制派自動當選，惟今次卻全出現競爭。回顧2016年立法會選舉，當時有10個功能界別出現自動當選情況，包括鄉議局、保險界、商界（第二）及工業界（第一）等。

不過在新一屆選舉中，由68人爭奪30個功能界別議席，各界別均至少有2人爭位，以過去屬泛民陣地的教育界、會計界及社會福利界為例，均有3人或以上競遂1個議席，教育界更有5人報名參選。經合併的醫療衞生界則出現多達6人爭取1個議席的局面。至於40席的選委會界別方面，則有51人報名參選，大部分為建制派人士。