東方日報A1：防疫大細超　燒烤露營仍被封

當「萬人除罩」的馬拉松順利舉辦、公眾海灘已開放，食肆也放寬至最多12人一枱，惟露營地點及燒烤場依舊無了期封閉，市民隨時被告。東網記者日前直擊馬鞍山昂平營地仍有不少人違規露營，有人在新娘潭路的停車場燒烤，而漁護署封閉設施期間相關檢控逾1,100人，為疫情前的31倍。有關注團體不滿營地及燒烤場仍長期被封，早前收集逾5,500人聯署要求重開；學者狠批政府政策矛盾，認為可設立申請機制，讓場地有序重開。

「露營畀漁護署票控，隔咗半年要我交罰款！」本地零確診維持一段長時間，政府早前放寬部分防疫措施，多人聚集的公眾海灘及泳池也陸續開放，而郊野公園戶外範圍亦獲豁免戴口罩，惟在該些區域內的燒烤場地及露營地點卻遲遲未解封，市民陳先生（化名）早前因露營而被票控，拖足半年後要他上庭認罪繳交罰款，令他深感無奈。網上亦有不少網友分享被票控經歷，有人在西貢大網仔的營地被檢控，亦有人憂慮會被重罰，慨嘆露營慘過做賊。

東網記者近日在馬鞍山昂平營地附近，發現至少兩組營友正在露營，惟根據現行政策，不論在指定露營地點與否，市民在郊野公園露營均屬違例，漁護署更在封閉營地後高調派員巡邏，按該署資料，自去年7月15日場地封閉至今年10月底，共向逾1,100名違規露營及燒烤人士採取執法行動，是疫情前（2018/2019年度）相關檢控宗數35宗的31倍。根據《郊野公園及特別地區規例》，在有關場地關閉期間，任何人均不得進入圍封範圍，違者即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款2,000元及監禁3個月；在指定地點外進行露營或燒烤等生火活動，最高可分別被判罰款2,000元及監禁3個月或罰款5,000元及監禁一年。

記者巡視多個熱門露營地點，發現除了全部被膠帶重重圍封外，更在荃錦營地張貼檢控單張，圖文並茂警告市民切勿闖進。

創辦網上行山專頁「香港山女」的阿珊指，大型活動順利舉辦，除罩跑步的萬人馬拉松亦相安無事，卻一直封閉郊外空氣流通的露營地點，政策令人費解。她收到大量營友意見，更有人被票控，他們都希望在無法出外旅行之時能夠合法地在郊外露營。她指曾透過熱線向當局查詢重開時間，卻一直只獲官腔回應，後來發起網上聯署，短短兩周已收集逾5,500名市民聯署要求重開，反映山友對重開營地殷切，並已提交相關部門。

不但露營地點長期封閉，郊野公園內的燒烤場，康文署管理的泳灘燒烤爐，亦一律重重封鎖，大美督燒烤場的燒烤爐更鎖上鐵蓋。就讀小四的倪同學日前與家人在鶴藪水塘享受行山樂，她憶述對上一次參加學校旅行，已是一年級的事情，盼望能夠盡快重拾與同學一起郊遊的快樂日子。然而，記者日前在新娘潭路一個停車場，看見一班年輕男女自備工具，在私家車後燒烤，與身後長期被封的燒烤爐相映成趣。

香港教育政策關注社主席張民炳指，政府的防疫政策矛盾並缺乏彈性，郊外空氣清新，播疫風險遠比市民每日逼在交通工具低。他又指，當局可考慮為燒烤場設立登記機制，可由學校向部門申請並提供學生人數及時間，並規定每爐最多4人等，相信能夠有效管理及追蹤。

議員陳恒鑌亦指，本地疫情已清零，郊外活動亦有益身心，政府應隨着疫情緩和而檢視政策，相關設施亦應該重開，況且封閉場地市民亦會光顧私人場所，引致擠迫有更高播疫風險，故建議部門初期在營地及燒烤場設立登記制度並派員巡視，已能做到有效防疫安排。

漁護署發言人指，雖然近期本港病毒個案數目維持低水平，但全球疫情仍然嚴峻，社會有必要保持防疫警覺，署方現時未有計劃重新開放露營及燒烤地點，由去年7月15日關閉設施至今，共接獲約250個有關場地安排的查詢或意見。

康文署發言人指，燒烤及露營是群體活動，容易有緊密的社交接觸，市民在燒烤飲食時會脫下口罩，病毒傳播風險較高，因此現時仍然暫停開放燒烤場及貝澳營地，以減低病毒傳播風險。場地自去年7月暫停開放至今，分別收到70宗燒烤場及23宗貝澳營地的投訴。陳恒鑌已報名參選立法會新界西南地區直選，同區參選人包括陳穎欣及劉卓裕。

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