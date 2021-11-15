今增6宗輸入個案　另揭3確診國泰貨機機師或在德國酒店染疫

本港新冠肺炎疫情未止，​衞生署衞生防護中心今(15日)公布，本港單日新增6宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12,388宗，另有少於5宗初步確診。

新增個案均為輸入個案，5宗涉及變種病毒株，包括L452R及N501Y變種病毒的感染，另1宗變種病毒株檢測結果待定。個案涉及6名男子，年齡介乎17和68歲，5人由高風險的A組指明地區抵港，1人由中風險的B組指明地區抵港。2名病人在檢疫期間確診，其餘4人在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果證實染疫，所有人已於香港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

新增個案中，23歲及17歲男子沒有病徵，同樣於上周六(13日)從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，2人均帶有L452R變種病毒株。另一名14歲男子於上周三(10日)發病，並於上周六從菲律賓經航班5J272抵港，同樣帶有L452R變種病毒株。而68歲患者則沒有病徵，曾到訪荷蘭、德國，並於上周六從阿拉伯聯合酋長國經航班CX746抵港，他的變種病毒株檢測結果待定。至於24歲男子，他上周四(11日)從德國經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，在置地文華東方酒店檢疫期間確診。他於10月6日在香港的血液樣本檢測，證實體內含新冠病毒抗體。

上述個案中，涉及1名36歲男病人，居於青衣藍澄灣5座。他曾於10月22日在香港進行檢測時沒有染疫，10月23日便離開香港前往南非。他乘搭航班經QR818於上周四返抵香港，抵港時於香港國際機場亦沒有確診。他於指定檢疫酒店進行檢疫期間的樣本結果證實確診，並帶有N501Y變種病毒株，但沒有帶有L452R及E484K變種基因，病人沒有病徵。

他5月13日及6月4日於香港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住的地點，包括其居所藍澄灣，已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

另外，中心正繼續跟進3宗涉及國泰貨機機師帶有L452R變種病毒株的輸入個案，個案編號分別為12376、12378及12387。其中個案12376和12378於11月6日由德國抵港，11月8日採集的樣本結果證實確診；個案12387則於11月7日由德國抵港，上周五(12日)採集的樣本結果確診。

中心的流行病學調查和個案追蹤發現，個案12376和12378均於11月1日抵達德國法蘭克福，並於同日入住國泰安排的同一所酒店(Hyatt Regency Mainz)，兩人聲稱在酒店居住期間沒有離開房間，亦沒有參與任何聚集活動。個案12387則於11月3日抵達法蘭克福並入住同一酒店，他聲稱在酒店居住期間也沒有離開房間，亦沒有與個案12376和12378有接觸。流行病學調查顯示3人可能在該酒店逗留期間受到感染，不排除酒店出現爆發群組。中心已隨即通知德國衞生當局，以跟進相關情況。

中心亦立即通知國泰上述初步調查結果。由於個案涉及懷疑酒店爆發，為審慎起見，中心安排該航空公司所有於11月1日後曾在德國入住該酒店的機組人員於檢疫中心接受強制檢疫，亦會安排於11月1日後曾在該酒店居住的其他已返港人士於檢疫中心接受強制檢疫。該些人士須接受檢疫直至其離開該酒店起計21日止。