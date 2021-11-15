海關食環署等聯合行動　封存逾1300隻來歷不明大閘蟹

現時為吃大閘蟹的旺季，各部門進行連串突擊行動，巡查各區大閘蟹銷售地點。其中食環署食物安全中心及環境衞生部、香港海關和漁農自然護理署於近日聯合行動中，發現持有介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的2間零售點及其供應商所出售的大閘蟹來源有可疑。

食環署發言人指，上述地點出售報稱產自本地養殖場或其他地方進口的大閘蟹，惟負責人未能提供署方認可的衞生證明書以供檢查，因此違反相關持牌條件，而相關報稱產自本地養殖場的大閘蟹亦沒有掛上「優質養魚場計劃」的可溯源二維碼標籤，署方已於3個地點封存超過1,300隻大閘蟹。此外，行動中亦巡查了向有關供應商提供大閘蟹的一處本地大閘蟹養殖場，調查仍在進行中。食環署十分關注銷售不明來歷大閘蟹的情況，會繼續密切監察情況。

發言人提醒業界，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹，消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許的商戶。海關亦表示，非常重視保障消費者權益，如在市面發現任何涉嫌違反《商品說明條例》的活動，會立即採取相應的執法行動。