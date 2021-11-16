港人移民台灣人數創新高　買屋面積冠絕外地人

香港人移居台灣的人數，自2016年起連續5年超過1,000人，今年前3季居留許可人數更達6,000多人，港人定居許可人數有望再創新高。專家分析，台灣對港人而言物價相對較低，港人到當地買屋面積高踞外地人之冠，至於置業的地點多靠近機場或海邊。

台媒周一（15日）報道，據台灣地產代理網站統計移民資料，港人定居人數去年首度突破1,500人，今年前3季已經接近1,300人。港人以投資移民較為常見，在當地買屋亦是外地人中最積極，去年就買了逾65萬平方呎，是日本人在台買屋面積的10倍。

據當地不動產企研室專案經理曾敬德觀察，港人在台買屋喜歡在靠近機場的區域，包括桃園、新北市林口等區段；港人也喜歡住近海邊，因此會選擇新北市淡海新市鎮這類區段。雖然一般人買屋的空間不會太大，但對比香港的居住環境已有明顯改善。此外，在台港人相當依賴公共運輸工具，包括捷運、巴士和台鐵。

曾敬德指出，港人赴台買屋雖然成為一種社會現象，但數量未足以影響整體市場供應，但少數特定有港人購屋的區段，樓市會有部分帶動效果。