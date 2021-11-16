基層幼兒健康狀況未如理想　大都營養攝取失衡

6歲前是幼兒成長關鍵。有研究指出，基層家庭的幼兒健康狀況未如理想，大部分均有營養攝取失衡、睡眠時間及運動量不足、超重或肥胖的、口腔衞生健康欠佳，以及眼睛健康等問題，疫情期間情況更轉差。研究團隊建議加強家長健康教育，為幼兒建立健康的生活習慣。

「賽馬會童亮計劃」在2018年至2021年期間，分別於天水圍及深水埗的32間學校，向1,600名3至6歲的幼兒進行一系列健康調查及評估，並約半年追蹤一次。調查指出，約75%受訪幼兒每天的鹽分攝取量過多，原因或是過量食用罐頭及醃製食品等，逾90%幼兒每日奶類製品或替代品攝取量不足。

研究又顯示，超過80%幼兒每日睡眠時間少於建議的10至13小時，他們平均每天進行少於20分鐘的中高強體能運動，遠低於世衞建議的最少60分鐘。調查認為，幼兒運動量嚴重不足，或與活動環境及居住空間細小有關。

此外，研究亦顯示，約15%幼兒在幼兒班及低班時如有超重或超重風險，經歷疫情後他們升至高班時更有超過25%被評估為超重或有超重風險。調查認為，幼兒肥胖及營養失衡睡眠時間及運動量不足息息相關，可導致日後患上心臟疾病等風險高出3倍。

香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，疫情期間幼稚園學生上堂時間大約只有數個月，憂慮會影響幼兒的腦部發展及學習進度。家長在這段期間可多與子女一起閱讀並互相分享、做運動，同時學習製造營養餐單，他又建議家長多參與親子互動課程，學習更多元化的知識。