港人平均壽命升至83歲　為全球之冠　腫瘤仍為死亡主因

政府統計處公布，港人男性的平均預期壽命由1986年的74.1年，升至2020年時的82.9年；女性則由79.4年升至88年，增幅達1成，成為全球最長壽的經濟體之一。而港人患上腫瘤仍為死亡的主因，佔整體30%，是自1986年以來一直佔據首位；其餘為呼吸系統疾病，佔22.5%；第3為循環系統疾病，即心臟或血管的疾病，佔20.5%。

死亡趨勢是評估人口健康的常用指標，有助未來醫療服務的規劃。統計處出版2021年11月號《香港統計月刊》，其中有文章探討「1986年至2020年香港死亡趨勢」。香港死亡數目去年為50,666人，但普遍死亡率由1986年，每千人有10.5人死亡，下跌43%至去年每千人有6人死亡。人均壽命亦有延長，在1986年男性出生時，平均預期壽命為74.1歲，上升至2020年時的82.9歲；女性則由79.4歲升至88歲，港人平均壽命升至82.9歲，比日本、新加坡、挪威等國家人口更長命。

然而，腫瘤、循環系統疾病及呼吸系統疾病，仍為主要的死亡原因，3者在去年佔整體死亡原因73%。在2020年，死於腫瘤的人數約佔死亡總數的30%，自2000年稍微下跌，第2為呼吸系統疾病，佔22.5%，第3為循環系統疾病，約佔20.5%。另外，雖然男性患上腫瘤而死亡的比例較女性多，但自2016年起，腫瘤取代循環系統疾病成為女性死亡的首要原因。