逾百機師須檢疫勢減貨運能力　傳國泰邀民航機師轉揸貨機

國泰航空貨機機師接二連三中招後，該公司過百名曾逗留德國法蘭克福的貨機機師又要接受隔離檢疫，該公司日前已預告，貨運能力勢受影響。由於本港已收緊貨機機師檢疫安排，據了解，國泰航空正邀請旗下客機機師接受訓練，以轉為駕駛貨機。有貨運業人士則指，疫情影響貨機機師執飛能力，加上美國聯邦快遞FedEx遷移機組基地等，估計本港空運將面臨成本大升的影響，有指最少上升30%。

據了解，國泰已發信給該公司全體客機機師，邀請有興趣的人員轉職為貨機機師，但暫不知道有多少機師願意轉職。若客機機師願意轉職，須進行內部培訓，如先上3周的理論課，之後要在模擬艙學習駕駛貨機約1個半月，並要在訓練機長陪同下，執勤至少10班貨機。估計轉職過程培訓需要3個月。

有物流及運輸業人士坦言，未來幾個月都是航空客貨運高峰期，但國泰航空的貨運能力大減，聯邦快遞又遷移機組基地，兩方面均會影響本港空運能力，香港物流協會會長袁美儀估計，未來空運成本恐會增加至少30%。