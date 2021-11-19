小一自行收生名單下周一出爐　逾半屬世襲生

全港各官立及資助小學將於下周一(22日)，公布有關明年9月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單，而今年有約2.28萬名兒童獲派此類學位，其中有逾半兒童屬兄/姊在該校就讀、或父/母在該校任職類別，即俗稱的「世襲生」。教育局提醒，所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，需於下周一上午9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果，並於下周三(24日)或周四(25日)學校辦公時間內，按有關學校的安排辦理註冊手續。

全港官立及資助小學的2022年9月入讀小一學校自行分配學位錄取名單終於下周一出爐。教育局表示，有48,080名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，當中有約2.28萬名兒童獲派此類學位，其中「世襲生」類別的兒童共有約1.3萬人，餘下9,844人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

教育局稱，所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，需於下周一上午9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果，如未能親自前往所申請的小學查閱申請結果，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。而獲得自行分配學位的兒童，家長需於下周三(24日)或下周四(25日)辦理註冊手續，教育局提醒，如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，否則將被視作放棄該學位論。

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的50%，餘下50%的學額將留待稍後統一派位階段時分派。教育局又稱，將於於明年1月中旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於明年1月22日或23日前往指定的統一派位中心辦理選校手續，以便進行統一派位。若家長在明年1月23日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，便需要前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於明年6月為申請兒童另行安排小一學位。