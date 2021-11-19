3男女涉紅磡暴動續審　警長講述拘捕男被告經過

前年12月1日紅磡出現示威衝突，有人衝入食肆店舖破壞。警方事後拘捕3名男女，控告他們暴動罪，案件今（19日）於區域法院續審。警長供稱當日收到指示，指黃埔「吉野家」餐廳遭人破壞，他趕到現場後，見到戴口罩及厚手套的次被告正在逃跑，於是跑前將其拘捕。

3名被告依次是報稱美容市場策劃員的女子何靖莎（23歲）、銀行男文員鍾梓軒（25歲）及兼職女社工陳詩玲（25歲）。他們被控於2019年12月1日，在紅磡德康街、德安街和船景街附近一帶，與其他身份不詳的人士參與暴動。另陳再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指她管有一個可發射雷射光束的裝置。

警長X獲准以匿名作供。X案發時為特別戰術小隊成員，當日晚上他得知黃埔「吉野家」餐廳遭人破壞，於是乘坐警車到現場。警車約晚上8時抵達德康街，X落車後，聽到有人大叫「走呀，有狗」，又有人吹響哨子。及後X發現有30至40名穿深色衣服人士，正由德康街跑向船景街，便從後追截，並在黃埔地鐵站C1出口附近制服次被告鍾梓軒。

X續稱，在他制服次被告後，有2名人士試圖靠近，X喝令對方走開。及後X將次被告拖回警方防線時，又有一男子跑向X，同樣在X 喝令下，對方才離開。辯方盤問時，X表示次被告在馬路上逆線逃跑，必然事先知道路面不會出現汽車，加上次被告在被捕後有人嘗試救他，故X相信次被告與其他逃跑人士是同夥。

案件編號：DCCC 171､172/2021