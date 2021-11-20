內地專家明起考察港防疫措施　李家超：創造條件與內地有序通關

新冠肺炎疫情下中港兩地封關逾年，據悉，本港最快12月首周與內地展開有限度免檢疫通關。內地衞健委多名專家今日(20日)從深圳灣抵港，展開為期4天的考察。專家團會在明日(21日)至下周二(23日)期間，到訪本港防疫抗疫相關設施，為通關作準備。

政務司司長李家超表示，內地專家來港實地考察，是繼今年9月26日第1次兩地對接會議及11月2日舉行兩地視像交流會議後的重要跟進工作，希望內地專家藉此機會更深入了解香港的疫情形勢、抗疫工作的策略和政策措施。他又強調，港府會繼續以「清零」為目標，堅守「外防輸入、內防反彈」防控策略，根據聯防聯控原則加強和落實各項防疫抗疫措施，創造有利條件，推進恢復與內地逐步有序「通關」。

曾與內地專家進行對接會議的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌向傳媒表示，內地專家會視察各環節的「外防輸入、內防反彈」防疫工作，包括新冠患者的隔離檢疫措施，出院手續和條件，以及機場、檢疫酒店、醫院等高危地方的檢測、檢疫設施。消息指也會檢視「安心出行」應用程式的運作。

本港與內地官員及專家曾於9月26日在深圳舉行疫情防控工作對接會議，當時內地提出多項要求，加強本港的防疫工作及疫源追蹤能力，包括修改出院準則、高危群組加密檢測、設立實名制、有追蹤功能的「過關碼」等，其後兩地官員11月2日再舉行視像交流會議，提交回饋意見和資料，作進一步討論和説明。政府曾預告，內地專家會來港視察，並會爭取盡快舉行第2次對接會議。