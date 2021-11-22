白田邨層層垃圾山　東方報道後一掃而空

東方再次發揮第四權，為民請命！石硤尾白田邨重建大樓雜物堆滿電梯大堂亂象，經東方傳媒機構（下稱東方）今日（22日）獨家報道後，房屋署立即派員「補鑊」。東網記者今日巡視早前堆滿雜物的電梯大堂，發現所有樓層都已經清潔乾淨，與早前亂象大相逕庭，居民均指經東方報道後房屋署加強清潔及管理，反映東方發揮監察作用。關注組織也指報道引起社會關注，房署應吸取教訓，為日後陸續落成的新公營房屋單位做好防範措施，避免發生悲劇。

東方揭發近日入伙的白田邨第7及8期重建項目，多座大樓電梯大堂堆滿裝修包裝物料及雜物，堵塞防煙門及滿地煙蒂等引發火警危機，令居民人心惶惶。事件經報道後，東網記者今日重返現場視察，發覺無論高層或低層的電梯大堂，都已經徹底清潔乾淨，沒有一件雜物，只是地上仍有小量污漬。居民鍾小姐直指，經傳媒報道後，房屋署已立即加派職員清潔，看見電梯大堂乾淨沒有阻塞，直言傳媒的確發揮監察作用。另一居民袁先生就指，清潔後令通道暢通，這樣才會比較安全，希望不要再出現堆積亂況。

記者亦發現多名穿上印有房署外判承辦商字眼制服的清潔工人，不停推着大型垃圾桶來回穿梭地下的收集處，工人數量明顯比起早前記者巡視為多，垃圾及可回收的紙皮也分門別類，較之前大有改善。

公屋聯會總幹事招國偉指，今次傳媒報道事件當然起到監察作用，令社會廣泛關注，日後每年有逾萬伙新公營房屋單位落成，房屋署應主動制訂有關措施，加強與住戶及裝修工人溝通，亦要加派人員在各個收集點巡邏及監察，確保裝修物料處理妥當，防止引發火警等各種危機。