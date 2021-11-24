滅蟲員闖富亨邨曱甴屋打大佬　慘遭「小強」纏身　屋內蟲屍遍地

大埔富亨邨早前驚現「曱甴屋」嚇煞街坊，由於涉事單位屬租置計劃下已售出的單位，當區區議員指出，無論房屋署、屋邨清潔公司、食環署均指，單位屬私人範圍而拒絕代為清理，又引述食環署「就算清理都要收取相關費用」；幸得私人滅蟲公司主動免費提供服務，只見屋內數以百計的「小強」頓時屍橫遍野，場面非常惡心！

該邨亨隆樓一個高層單位早前被揭「小強」為患，每次清潔令大量曱甴逃出涉事單位，湧出走廊及爬入鄰居單位。事件揭發後，房署僅指富亨邨是已出售的租置屋邨，與私人屋苑無異，涉事單位須受《建築物管理條例》、政府租契及大廈公契所規管。

日前有私人滅蟲公司自發免費為曱甴屋滅蟲，過程中身穿保護衣的滅蟲人員遭「曱甴」纏身，可謂被曱甴「由頭爬到落腳」，最終單位內滿布被殺蟲劑滅殺的曱甴屍體，猶如一片「曱甴屍海」，場面極為恐怖。

關注事件的大埔區議員何偉霖指出，今次滅蟲行動雖滅去不少曱甴，但由於情況太過惡劣，問題始終未完全解決，他又擔心若戶主日常行為冇改善，同樣問題依然會繼續發生。

何續指，事件中各相關部門均指單位屬私人範圍就拒絕代為清潔，但今次問題牽涉到公共衞生，冀部門可酌情處理。社會福利署亦會與戶主親人聯絡，以求協助戶主，亦嘗試聯絡慈善團體找義工幫手執屋。他以政府部門近日處理野豬問題為例，指當局若能以同樣力度處理今次此等蟲患問題，相信市民一定表示歡迎及感激。