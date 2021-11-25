自動泊車場首天啟用　僅2車主試用　批又慢又唔方便

首個位於荃灣海盛路的自動泊車系統項目，提供78個自動泊車車位，惟今日(25日)投入服務卻乏人問津，僅得兩輛車使用系統，並停泊在高層位置。有初次使用自動泊車系統的車主表示，泊車時間較預期長，而且系統要使用特定泊車卡，與海外較先進的自動泊車系統相比顯得遜色。

東網記者中午時間到現場所見，停車場有近60輛車停泊在傳統泊車位，相反自動泊車系統反應並不踴躍，記者等候1個多小時亦只有2人停泊。有使用自動泊車系統的邱先生表示，昨日見新聞有所報道，特意趁午飯時間前來測試新系統，形容「好似有幾多漏洞，耐同唔方便」，泊車時間比預期中長，上落要用上5分鐘，「如果多幾架車用，就會塞晒車」。另外，從事汽車行業的他指，德國類似系統只需駛進特定地方即可，「基本上就幫你自動泊，你返嚟攞車都係同一個位」，毋須像現時自己找位置，他批評現時做法沒意義，不需特別使用科技，只需起一個斜台便可。他又指停車場要使用特定泊車卡，認為可以使用八達通、信用卡更佳。

有在該停車場租用月租車位的梁先生表示，從事工程的他是駕駛公司車，不時有工具會放在車尾箱，假如停泊在自動泊車位高層的話，上落會不便，但他認同自動泊車位有助解決本港車位不足的問題，與其政府要興建大型停車場，更可省錢，假如自己未來在私人時間亦會嘗試使用。另一車主莊先生指，以往於中型大廈亦有使用自動泊車位，但認為普遍泊車時間較慢。

該停車場項目負責人指，預期下月開始新一期月租車位時，會較多人使用。該停車場傳統車位月租收費約3,100港元，預料自動泊車車位收貴相若，高層車位或便宜100、200港元。現場所見，月費2,800港元起。