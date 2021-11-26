你要知：冬天太凍冇覺好瞓？　學識兩招助入眠

近日氣溫變冷，大家都要小心保暖。睡眠期間體溫容易下降，有人甚至會因而難以入眠影響睡眠質素。到底身體有哪些部位需要重點保暖、又有甚麼方法能夠有助入眠？坊間有指睡覺不要穿厚衣物其實對不對？就由註冊中醫師羅光輝為大家解答各種疑問。

羅表示，「很多動脈、靜脈會流經頸部，這些主要血管負責為腦部供氧，同時氣管、食道都主要位於頸部，所以一旦頸部受了寒氣，就會很容易引起氣管問題，例如鼻敏感、哮喘或者咳嗽。」另外腿部亦有很多重要經絡，肝經、膽經、膀胱經等都會經過腿部，羅提醒如果腿部受寒，中老年人特別容易在夜晚引發抽筋，所以蓋被一定要覆蓋好頸部和腿部，以免受寒。

坊間有指睡覺不要穿厚衣物，羅表示其實不可一概而論。「很多人覺得穿襪睡覺、很多厚的衣服會影響血液循環，會令人覺得侷促，影響睡眠質素，這樣說其實不無道理。」但羅直言如果在保暖和衣服多少之間取捨，始終保暖是健康首位，「不可以因為覺得侷促就穿少點衣服，夜晚睡覺時門窗亦應關閉，如果覺得很侷促就稍為留一點空隙。」不過羅同時提醒絕對不要矯枉過正，例如將整個頭用被覆蓋，會變相吸入過多二氧化碳，睡覺質量反而受影響，容易發噩夢。

如果想更容易入睡，羅建議臨睡前可以浸腳促進血氣運行，有助保持身體溫度合適，「煲滾水之後不要立刻放腳進去，首先將腳放在離水面一段距離的地方，讓水蒸氣蒸騰一下，薰一薰足底湧泉穴等穴位，這個過程有一個促進血液循環功效。之後直到水溫可以承受時，再放雙腳進熱水中開始浸，大概浸15至20分鐘即可。」

另外茶療亦可以有助睡眠，羅建議可以喝紅糖薑茶或者黑糖薑母茶，「如果氣血不足人士，可以稍為加點龍眼肉及紅棗，稍為補一補氣血。」如果覺得睡覺時胃部不舒服，經常覺得胃酸倒流，羅指可能因為有胃脹胃氣，這類人喝薑茶棗茶時，可加陳皮改善脾胃狀況。